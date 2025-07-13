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На Дніпропетровщині унаслідок авіаудару РФ загинула цивільна

Горіли гараж, літня кухня та авто.

На Дніпропетровщині унаслідок авіаудару РФ загинула цивільна
Фото: Сергій Лисак

Уранці російські окупанти скинули авіабомбу на село Великомихайлівка Дніпропетровської області, внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА.

"Сьогодні зранку росіяни спрямували КАБи на житловий сектор села Великомихайлівка Синельниківського району", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок удару зруйновано житловий будинок. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

Також через обстріли загорілися гараж, літня кухня та авто. Площа займання склала 50 м.кв.

  • Російські окупанти минулої доби завдали ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, відомо про постраждалого.
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