На Дніпропетровщині унаслідок авіаудару РФ загинула цивільна

Горіли гараж, літня кухня та авто.

Уранці російські окупанти скинули авіабомбу на село Великомихайлівка Дніпропетровської області, внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА.

"Сьогодні зранку росіяни спрямували КАБи на житловий сектор села Великомихайлівка Синельниківського району", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок удару зруйновано житловий будинок. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

Також через обстріли загорілися гараж, літня кухня та авто. Площа займання склала 50 м.кв.