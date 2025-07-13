Уночі російська армія атакувала Херсон, є постраждалі

У ніч на 13 липня армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона. Унаслідок обстрілу поранені двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Меддопомога знадобилась двом жителям Херсона, котрі вночі постраждали через російський обстріл Корабельного району. У 75-річної жінки та 44-річного чоловіка діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії", ідеться у повідомленні.

Постраждалі перебувають у лікарні під наглядом медиків.