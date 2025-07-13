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Уночі російська армія атакувала Херсон, є постраждалі

Поранень зазнали 75-річна жінка та 44-річний чоловік.

Уночі російська армія атакувала Херсон, є постраждалі
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

У ніч на 13 липня армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона. Унаслідок обстрілу поранені двоє людей.

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Меддопомога знадобилась двом жителям Херсона, котрі вночі постраждали через російський обстріл Корабельного району. У 75-річної жінки та 44-річного чоловіка діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії", ідеться у повідомленні.

Постраждалі перебувають у лікарні під наглядом медиків.
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