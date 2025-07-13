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На Харківщині через російські обстріли постраждали троє цивільних

Під ворожими обстрілами опинилися п'ять населених пунктів області.

На Харківщині через російські обстріли постраждали троє цивільних

Російські окупанти упродовж доби атакували п'ять населених пунктів Харківщини, троє цивільних зазнали поранень.

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Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.Внаслідок обстрілів постраждали троє людей", — повідомляє Синєгубов.

У Куп’янську постраждали 72-річний і 69-річний чоловіки, 67-річний чоловік постраждав у Слобожанському Липецької громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 22 некеровані авіаційні ракети;
  • 19 КАБ;
  • 6 БпЛА типу "Шахед";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони. 

У Куп'янському районі пошкоджено 14 приватних будинків і 3 багатоквартирні будинки, в Ізюмському районі пошкоджено інтернат.

У Харківській області унаслідок негоди без електроенергії залишається близько 30 тис. абонентів. Негода забрала життя однієї людини, ще троє постраждали, серед них дитина.
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