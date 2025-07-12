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У Харкові через негоду загинула жінка, є постраждалі

У місті фіксуються перебої з електропостачанням і водопостачанням. 

У Харкові через негоду загинула жінка, є постраждалі
Архівне фото
Фото: КМДА

У Харкові сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили обвал даху в приватному будинку в Салтівському районі, унаслідок чого постраждали троє людей.

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Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

"Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди", - зазначив Синєгубов.

Пізніше начальник ОВА додав, що в селищі Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево. На жаль, вона загинула. 

За інформацією Харківської міськради у місті затоплені вулиці і поламані дерева через потужну зливу та шквальний вітер.

"Через негоду в місті фіксуються перебої з електропостачанням. А через відсутність живлення на насосних станціях - місцями й з водопостачанням. Також через шквальний вітер на дороги впала велика кількість гілок і дерев, тож закликаємо громадян бути обачними під час руху. Всі міські служби працюють без зупинки, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу інфраструктури", - повідомляє міськрада.

Містян просять не залишати автомобілі під деревами і за можливості залишатися вдома.

Синєгубов також повідомив, що в Харкові на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.
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