Головне за ніч та ранок п'ятниці, 11 липня: атака на Харків, майже 215 боєзіткнень, наслідки обстрілу Києва

Нічна повітряна атака, 214 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, заяви Трампа і Рубіо.

Російська армія близько 5:30 атакувала Харків дронами. Поцілила по житловій забудові в центрі міста, в Салтівському районі.

Там пошкоджено і медичний заклад. Поранені уже дев'ятеро людей, повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов. "Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де перебували породіллі з немовлятами. Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад", – сказав він.

Спершу міська влада повідомляла, що потерпілих серед жінок у пологовому немає. Але після зростання кількості поранених в обласній прокуратурі уточнили, що все ж таки є. Троє жінок і їхні діти: троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один – 8 липня, отримали гостру стресову реакцію.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 214 боїв, найбільше – на Покровському напрямку (59).

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки.

Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1040 окупантів, 2 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи та 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 031 620 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Станом на ранок 11 липня кількість поранених унаслідок вчорашньої нічної атаки Росії по Києву зросла до 28, з них двоє неповнолітніх.

Учорашня нічна атака на Україну тривала майже десять годин. Ворог застосував понад 400 дронів і ракет. Половина з цього – це ударні дрони. В столиці пошкодження були в шести районах. Двоє людей убиті – внаслідок удару по гуртожитку в Голосіївському районі.

Сьогодні, 11 липня, зранку росіяни з артилерії обстріляли заклад охорони здоровʼя у Білозерці Херснської області. Постраждали троє людей – пацієнт та двоє медиків.

Більше інформації - в новині.

Державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з пресою у Малайзії за підсумками свого першого азійського візиту оприлюднив дані щодо втрат у російсько-українській війні за першу половину 2025 року.

За версією Держдепартаменту, із січня кількість саме вбитих росіян, без урахування поранених, становить 100 тисяч. Щодо українських військових Рубіо відзначив, що втрати "менші, але теж дуже суттєві".

Очільник американської дипломатії наголосив, що президент Дональд Трамп "вважає війни марною втратою грошей та життів, тому зробить усе, що в його силах, щоб зупинити цю війну та всі інші". При цьому у Вашингтоні "розчаровані відсутністю прогресу у мирному процесі".

Сам же президент США Дональд Трамп в етері американського телебачення заявив, що домовився із НАТО про те, що постачання американської зброї для України буде відбуватися через Альянс.

Як пише CNN, республіканець стверджує, що НАТО "стовідсотково оплатить цю зброю". За словами Трампа, "ми будемо надсилати НАТО системи Patriot, а вони будуть їх розподіляти".

Господар Білого дому також повторив своє твердження про "розчарування Росією" і анонсував "велику заяву щодо Росії", яку планує зробити наступного понеділка.

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