​Сили оборони ліквідували майже 1050 окупантів і 23 артсистеми ворога

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1040 окупантів, 2 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи та 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 031 620 (+1040) осіб
- танків – 11013 (+2) од
- бойових броньованих машин – 22979 (+7) од
- артилерійських систем – 30163 (+23) од
- РСЗВ – 1437 (+0) од
- засоби ППО – 1193 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45003 (+222)
- крилаті ракети – 3459 (+14)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54732 (+76)
- спеціальна техніка – 3929 (+0).