​Сили оборони ліквідували майже 1050 окупантів і 23 артсистеми ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1040 окупантів, 2 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи та 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 031 620 солдатів.

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