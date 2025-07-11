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​Сили оборони ліквідували майже 1050 окупантів і 23 артсистеми ворога

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 031 620 солдатів.

​Сили оборони ліквідували майже 1050 окупантів і 23 артсистеми ворога
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1040 окупантів, 2 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи та 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 031 620 (+1040) осіб
  • танків – 11013 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 22979 (+7) од
  • артилерійських систем – 30163 (+23) од
  • РСЗВ – 1437 (+0) од
  • засоби ППО – 1193 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45003 (+222)
  • крилаті ракети – 3459 (+14)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54732 (+76)
  • спеціальна техніка – 3929 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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