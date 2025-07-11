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Червень став найкривавішим місяцем війни для цивільних за 3 роки

Кількість російських атак зросла у 10 разів.

Червень став найкривавішим місяцем війни для цивільних за 3 роки
Російські обстріли
Фото: Донецька облпрокуратура

Моніторингова місія ООН з прав людини оприлюднила звіт, відповідно до якого упродовж червня зафіксовано більше цивільних жертв російсько-української війни, аніж за будь-який інший місяць в останні три роки.

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Росіяни вбили 232 мирних українців, ще 1343 людини дістали поранень. Ворог здійснив удесятеро більше ракетних атак та ударів баражувальними боєприпасами (тобто дронами-камікадзе), аніж за червень 2024 року.

Експерти ООН відзначають, що практично жоден регіон України не можна назвати безпечним, незалежно від того, як далеко він розташований від лінії фронту: загиблі проживали у 16 областях та Києві. 

Загалом існує тенденція до погіршення ситуації: упродовж першої половини року кількість загиблих та поранених цивільних досягла позначки у 6754 людини, що на 54% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У липні Росія продовжила терор.   
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