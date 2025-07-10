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За тиждень з Покровської громади поліцейські евакуювали 28 людей

Мирних мешканців евакуюють як з мікрорайонів, так і з приватного сектору.

За тиждень з Покровської громади поліцейські евакуювали 28 людей
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Поліцейські підрозділу “Білий янгол” разом із волонтерами продовжують евакуацію мирного населення з Покровської громади Донецької області.

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Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“За останній тиждень з охопленої вогнем громади вдалося вивезти 28 людей”, - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що людей евакуюють з мікрорайонів і приватного сектору. Оскільки через завалені уламками дороги до деяких районів неможливо дістатися, мешканцям доводиться йти пішки або діставатися на велосипедах до локації, звідки проводять евакуацію.

Якщо вашим близьким потрібна евакуація з Покровська або населених пунктів району, звертайтеся за номером: 066-56-19-102.
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