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Під час російської атаки на Київ було пошкоджене приміщення Апостольської нунціатури

"У головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення", - розповів Апостольський нунцій в Україні.

Під час російської атаки на Київ було пошкоджене приміщення Апостольської нунціатури
наслідки російського обстрілу Києва 10 липня 2025 року

Під час масованої російської атаки на Київ у ніч на 10 липня пошкоджень зазнали також приміщення Апостольської нунціатури. 

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Про це ватиканським медіа повідомив Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Вісвальдас Кульбокас. 

«Тривожним є те, що видно, що безпілотники націлені на цивільні квартали. Бо я також на власні очі бачив, чув, що деякі безпілотники літали безпосередньо навколо, навколо нунціатури, навколо будинків... Наші приміщення також зазнали певних пошкоджень: у головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення», – розповів архиєпископ.

Апостольський нунцій додав, що в четвер вони також приймали новопроголошеного єпископа Кам'янця-Подільського латинського обряду. «Осколки, які влучили в будівлю, впали за кілька метрів від мого помешкання та помешкання єпископа», – розповів Кульбокас.

  • Росія вдарила 10 липня по Києву ракетами і дронами. Через обстріли загинули двоє людей, також відомо про понад два десятки поранених.
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