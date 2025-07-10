У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: на фронті відбулися 114 боїв

На Новопавлівському українські захисники відбили 18 атак.

Генштаб ЗСУ: на фронті відбулися 114 боїв
українські військові
Фото: Генштаб

Станом на 16.00 10 липня на фронті зафіксували 114 боїв.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема, Червоне, Мар’їне, Середина-Буда, Нововасилівка, Біла Береза, Козаче та Манухівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник проводив 15 наступальних дій, на даний час два боєзіткнення тривають. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, загалом скинув вісім керованих авіаційних бомб, та здійснив 163 обстріли, зокрема, чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському українські військові відбили наступ ворога в районі Стариці.

На Куп’янському росіяни двічі ішли вперед на позиції наших захисників в районі населеного пункту Степова Новоселівка, на даний час триває бій.

На Лиманському відбулись 20 боєзіткнень, шість з яких тривають. Ворог атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки.

На Сіверському противник здійснив сьогодні вісім атак, шість з яких українські воїни вже успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському захисники відбили дві атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного та Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

Сили оборони успішно зупинили чотири ворожих атаки на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Катеринівка.

На Покровському напрямку російські війська 38 разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка. Наші захисники вже відбили 32 ворожі атаки, бої не вщухають.

На Новопавлівському українські захисники відбили 18 атак противника поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко та Зелене Поле. П’ять ворожих атак досі тривають.

Авіація росіян завдала ударів некерованими авіаракетами по населеним пунктам Залізничне на Гуляйпільському напрямку та по населеному пункту Плавні - на Оріхівському.

На Придніпровському окупанти проводили чотири марні атаки у бік позицій наших захисників, ще одне боєзіткнення триває.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies