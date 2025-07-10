Генштаб ЗСУ: на фронті відбулися 114 боїв

Станом на 16.00 10 липня на фронті зафіксували 114 боїв.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема, Червоне, Мар’їне, Середина-Буда, Нововасилівка, Біла Береза, Козаче та Манухівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник проводив 15 наступальних дій, на даний час два боєзіткнення тривають. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, загалом скинув вісім керованих авіаційних бомб, та здійснив 163 обстріли, зокрема, чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському українські військові відбили наступ ворога в районі Стариці.

На Куп’янському росіяни двічі ішли вперед на позиції наших захисників в районі населеного пункту Степова Новоселівка, на даний час триває бій.

На Лиманському відбулись 20 боєзіткнень, шість з яких тривають. Ворог атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки.

На Сіверському противник здійснив сьогодні вісім атак, шість з яких українські воїни вже успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському захисники відбили дві атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного та Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

Сили оборони успішно зупинили чотири ворожих атаки на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Катеринівка.

На Покровському напрямку російські війська 38 разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка. Наші захисники вже відбили 32 ворожі атаки, бої не вщухають.

На Новопавлівському українські захисники відбили 18 атак противника поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко та Зелене Поле. П’ять ворожих атак досі тривають.

Авіація росіян завдала ударів некерованими авіаракетами по населеним пунктам Залізничне на Гуляйпільському напрямку та по населеному пункту Плавні - на Оріхівському.

На Придніпровському окупанти проводили чотири марні атаки у бік позицій наших захисників, ще одне боєзіткнення триває.