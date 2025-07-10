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Унаслідок нічної атаки є влучання в 8 локаціях і падіння уламків – у 23

Ворог використав 415 дронів і ракет.

Унаслідок нічної атаки ворога є влучання у восьми локаціях (33 ударних БпЛА) і падіння уламків ще в 23. Росія використала 415 засобів ураження, повідомили Повітряні сили.

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Фото: Повітряні сили

Більшість з них – це дрони. Ударні типу Shahed (близько 200) та імітатори з напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово. 

Також ворог застосував вісім балістичних ракет Іскандер-М із Брянської області, шість крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області, чотири зенітні керовані ракети С-300 з Курської. 

"Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ!" – повідомили Повітряні сили. 

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:

  • 164 ворожі БпЛА типу Shahed;
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М;
  • 6 крилатих ракет Х-101

Ще 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

  • У Києві двоє людей загинули і ще близько 16 поранені. Постраждали вісім районів. 
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