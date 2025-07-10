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Зеленський про нічний удар: Росія нарощує терор, використала 18 ракет і близько 400 БпЛА

Нічна атака тривала майже десять годин.

Зеленський про нічний удар: Росія нарощує терор, використала 18 ракет і близько 400 БпЛА
Атака 10 липня
Фото: ДСНС України в Telegram

Для удару 10 липня Росія використала 18 ракет, зокрема балістичні, і близько 400 дронів. З них майже 200 – ударні "шахеди". Атака тривала майже десять годин.

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Головний напрямок удару – це Київ і область, повідомив президент Володимир Зеленський. Також постраждали Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.

"Це очевидне нарощування терору Росією: щоночі сотні «шахедів», постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій", – прокоментував президент.

Він на сьогоднішній зустрічі коаліції охочих хоче обговорити з партнерами додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Зеленський сказав, що на такі удари треба жорстко відповідати, і саме так Україні і діятиме.

  • У столиці внаслідок атаки пошкодження є в 8 районах. Двоє людей убиті, близько 16 поранені.
  • Попереднього масованого удару ворог завдав за день до цього: використав рекордну кількість засобів ураження.
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