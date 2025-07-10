Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
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За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
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Росіяни атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами (доповнюється)

Працювали сили ППО.

Росіяни атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами (доповнюється)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працює протиповітряна оборона. Росіяни обстріляли місто ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами. 

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У Шевченівському, Дарницькому та Солом'янському районах зафіксовано виклики лікарів.

У Шевченківському районі, за словами очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, відбулося влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території. 

У цьому ж районі уламки БПЛА впали на дах житлового будинка та біля автозаправки. У Дарницькому районі відбулося падіння збитого дрона у дворі будинку.

У Шевченківському та Дарницькому районі пожежі у багатоповерхівках. 

У Шевченківському районі, попередньо, пожежа ще в одному житловому будинку. У Голосіївському горить вантажівка. У Подільському - падіння уламків.

У Подільському районі внаслідок атаки вибито вікна у житловому будинку. В Оболонському районі падіння, попередньо, уламків дрону. 

У столиці вже 12 постраждалих через нічну атаку

Через стан повітря після повернення з укриттів киян просять зачинити вікна у помешканнях.
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