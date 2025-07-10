За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок атаки на Київ пошкоджений офіс "5 каналу"

Працівники не постраждали.

Унаслідок атаки на Київ пошкоджений офіс "5 каналу"
Пошкодження студії "5 каналу"
Фото: Фейсбук Петра Порошенка

Унаслідок масованої атаки на столицю у ніч на 10 липня значних пошкоджень зазнав офіс "5 каналу".

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Як повідомили на сторінці каналу у фейсбуці, усі працівники, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, – не постраждали.

Є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця.

Як повідомив гендиректор каналу Володимир Мжельський, наразі канал працює тільки на YouTube, але у планах відновити етер о 13:00 10 липня. 

руйнування у студії &quot;5 каналу&quot;
Фото: Фейсбук Петра Порошенка
руйнування у студії "5 каналу"

  • Росіяни обстріляли Київ ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами. Є двоє загиблих: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Кількість постраждалих - близько 15. 
  • Унаслідок нічної атаки ворога є влучання у восьми локаціях (33 ударних БпЛА) і падіння уламків ще в 23. Росія використала 415 засобів ураження.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies