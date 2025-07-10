Унаслідок атаки на Київ пошкоджений офіс "5 каналу"

Унаслідок масованої атаки на столицю у ніч на 10 липня значних пошкоджень зазнав офіс "5 каналу".

Як повідомили на сторінці каналу у фейсбуці, усі працівники, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, – не постраждали.

Є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця.

Як повідомив гендиректор каналу Володимир Мжельський, наразі канал працює тільки на YouTube, але у планах відновити етер о 13:00 10 липня.

Фото: Фейсбук Петра Порошенка руйнування у студії "5 каналу"