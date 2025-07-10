Близько 400 рятувальників ліквідовують наслідки атаки на Київ

У розборі завалів і ліквідації наслідків обстрілів у Києві задіяні близько 400 рятувальників і 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС. Працюють групи верхолазів та піротехніків.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що у 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура. У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

Фото: МВС Ліквідація наслідків російської атаки 10 липня 2025 року

"Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги", – повідомив міністр.

На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби.

Поліцейські забезпечують охорону периметрів, документують наслідки воєнного злочину РФ, допомагають евакуйовувати людей.

Також обмежили рух транспорту на таких вулицях:

Волноваська (від бульв. Вацлава Гавела)

Козелецька (від вул. Миколи Василенка)

Січових Стрільців (від вул. Студентської до вул. Миколи Пимоненка)

Юрія Іллєнка (від вул. Дегтярівської до вул. Довнар-Запольського)

Олекси Тихого (від пров. Чугуївського до вул. Грушецької)

Фото: МВС Ліквідація наслідків російської атаки у Києві, 10 липня 2025 року