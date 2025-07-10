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Близько 400 рятувальників ліквідовують наслідки атаки на Київ

Працює біля 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС. 

Близько 400 рятувальників ліквідовують наслідки атаки на Київ
Фото: МВС

У розборі завалів і ліквідації наслідків обстрілів у Києві задіяні близько 400 рятувальників і 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС. Працюють групи верхолазів та піротехніків. 

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Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

Він зазначив, що у 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.  У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. 

Ліквідація наслідків російської атаки 10 липня 2025 року
Фото: МВС
Ліквідація наслідків російської атаки 10 липня 2025 року

"Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги", – повідомив міністр. 

На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби.

Поліцейські забезпечують охорону периметрів, документують наслідки воєнного злочину РФ, допомагають евакуйовувати людей.

Також обмежили рух транспорту на таких вулицях:

  • Волноваська (від бульв. Вацлава Гавела)
  • Козелецька (від вул. Миколи Василенка)
  • Січових Стрільців (від вул. Студентської до вул. Миколи Пимоненка)
  • Юрія Іллєнка (від вул. Дегтярівської до вул. Довнар-Запольського)
  • Олекси Тихого (від пров. Чугуївського до вул. Грушецької)

Ліквідація наслідків російської атаки у Києві, 10 липня 2025 року
Фото: МВС
Ліквідація наслідків російської атаки у Києві, 10 липня 2025 року

  • Росіяни обстріляли Київ ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами. Через стан повітря після повернення з укриттів киян просять зачинити вікна у помешканнях.
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