Близько 400 рятувальників ліквідовують наслідки атаки на Київ

У розборі завалів і ліквідації наслідків обстрілів у Києві задіяні близько 400 рятувальників і 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС. Працюють групи верхолазів та піротехніків.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він зазначив, що у 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура. У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.
"Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги", – повідомив міністр.
На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби.
Поліцейські забезпечують охорону периметрів, документують наслідки воєнного злочину РФ, допомагають евакуйовувати людей.
Також обмежили рух транспорту на таких вулицях:
- Волноваська (від бульв. Вацлава Гавела)
- Козелецька (від вул. Миколи Василенка)
- Січових Стрільців (від вул. Студентської до вул. Миколи Пимоненка)
- Юрія Іллєнка (від вул. Дегтярівської до вул. Довнар-Запольського)
- Олекси Тихого (від пров. Чугуївського до вул. Грушецької)
- Росіяни обстріляли Київ ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами. Через стан повітря після повернення з укриттів киян просять зачинити вікна у помешканнях.