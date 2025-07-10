Перекладачку на зустрічі Зеленського з Європейською Радою звільнили через загрозу шпигунства

Інцидент трапився ще у грудні минулого року.

Європейська Комісія розірвала трудові відносини з перекладачкою, яка працювала під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського із лідерами країн ЄС на саміті Європейської Ради.

Як пише видання Politico, інцидент, через який перекладачка втратила роботу, стався ще у грудні 2024 року. Під час засідання вона робила нотатки, що є грубим порушенням правил Єврокомісії.

Перекладачам заборонено вести записи у процесі зустрічей, на яких обговорюються особливо чутливі та конфіденційні питання безпеки та оборони. Цей припис було створено у відповідь на побоювання щодо шпіонажу на користь ворожих держав - особливо Росії.

Перекладачкою, що порушила правила, була фрилансерка, яка допомагала Зеленському порозумітися з франкомовними лідерами. Єврокомісія підкреслила, що зроблені нею нотатки було конфісковано.