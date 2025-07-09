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​Терехов: на відбудову Харкова виділяють 25 млн євро

25 мільйонів євро підуть зокрема на модернізацію критичної інфраструктури.

​Терехов: на відбудову Харкова виділяють 25 млн євро
Ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА у Telegram

За результатами конференції Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery Харків отримає на відбудову 25 млн євро.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“25 мільйонів євро підуть туди, де їх чекають найбільше. На модернізацію критичної інфраструктури. На відновлення і модернізацію водопостачання та водовідведення. На тепломережі, щоб кожна квартира цієї зими була з теплом. Щоб кожен будинок знав: про нього подбали”, - написав Терехов.

Він розповів, що Харків показав світу, яким буде завтра, зокрема презентували “Науковий квартал”, один із флагманських проєктів нової концепції Генплану. Цей проєкт, у якому “сучасна архітектура, освіта й робочі місця зливаються в єдине ціле”, вже готовий до реалізації.

Мер Харкова запевнив, що місто відбудовується не хаотично, а міська влада змінює підходи до управління містом, модернізує структури та впроваджує нові стандарти.
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