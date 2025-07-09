​Терехов: на відбудову Харкова виділяють 25 млн євро

За результатами конференції Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery Харків отримає на відбудову 25 млн євро.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“25 мільйонів євро підуть туди, де їх чекають найбільше. На модернізацію критичної інфраструктури. На відновлення і модернізацію водопостачання та водовідведення. На тепломережі, щоб кожна квартира цієї зими була з теплом. Щоб кожен будинок знав: про нього подбали”, - написав Терехов.

Він розповів, що Харків показав світу, яким буде завтра, зокрема презентували “Науковий квартал”, один із флагманських проєктів нової концепції Генплану. Цей проєкт, у якому “сучасна архітектура, освіта й робочі місця зливаються в єдине ціле”, вже готовий до реалізації.

Мер Харкова запевнив, що місто відбудовується не хаотично, а міська влада змінює підходи до управління містом, модернізує структури та впроваджує нові стандарти.