Сирський: Кожна третя ворожа ціль — на рахунку Сил безпілотних систем

Упродовж червня Сили безпілотних систем знищили понад 5 тисяч ворожих цілей, уражено — понад 19,6 тисяч.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради з питань розвитку безпілотних систем.

Зокрема, Сили безпілотних систем знищли 88 російських танків, 129 ББМ, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ.

Також на рахунку угруповання СБС понад 4,5 тисяч "виведених з ладу росіян. Із них 2548 особи – ліквідовані".

Серед найбільш дієвих підрозділів – "Птахи Мадяра", "Фенікс", "Ахіллес", "Nemesis", "Степові хижаки", "Рарог".

“Синергія підрозділів СБС та "Лінії дронів", об’єднаних в одне угруповання, дає хороший результат щодо уражених цілей. У червні кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку СБС”, — наголошує Сирський і додає, що "всіляко підтримує розвиток застосування дронів-перехоплювачів".

“Чим більше в нас буде їх та навчених екіпажів, чим глибше ешелонуємо основні напрямки – тим спокійніше спатимуть українці в тилових містах”, — зазначив Сирський.

Головком додає, що росіяни теж не стоять на місці, удосконалюються, поліпшують характеристики своїх ударних БпЛА, змінюють тактику, дедалі ширше використовують оптоволокно, штучний інтелект, машинний зір для FPV, конструюють "герані" з турбореактивним двигуном.

"Про все це йшлося у звіті розвідки. Ми попереджені. Отже, озброєні. Готуємо ефективну протидію, будемо задіювати інноваційні проєкти наших БпС", — наголосив головнокомандувач.