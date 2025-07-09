У Римі Зеленський проводить зустріч зі спецпредставником Трампа Келлогом

У Римі проводять зустріч Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США щодо України Кіт Келлог, передає «Європейська правда».
Зустріч відбуваєтсья у межах візиту глави держави до Італії, де 10–11 червня триває Конференція з питань відновлення України, організована урядом Італії.
У переговорах з українського боку беруть участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Павло Паліса.
Протокольна частина зустрічі Зеленського та Келлога не передбачала заяв для преси чи відповідей на запитання.
- Зустріч проходить на тлі змін у політиці США щодо оборонної допомоги Україні. Дональд Трамп нещодавно заявив, що Україна потребує зброї через активізацію атак з боку Росії. 9 липня речниця Держдепу повідомила, що позиція Сполучених Штатів залишилася незмінною ‒ Вашингтон є відданим підтримці Києва та надаватимуть допомогу і далі.
- Команда Трампа також обговорює можливість постачання нових ракет для українських систем протиповітряної оборони.