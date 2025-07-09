У Римі Зеленський проводить зустріч зі спецпредставником Трампа Келлогом

Протокольна частина зустрічі не передбачала заяв для преси чи відповідей на запитання.

Володимир Зеленський і Кіт Келлог на зустрічі 20 лютого 2025 року

У Римі проводять зустріч Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США щодо України Кіт Келлог, передає «Європейська правда».

Зустріч відбуваєтсья у межах візиту глави держави до Італії, де 10–11 червня триває Конференція з питань відновлення України, організована урядом Італії.

У переговорах з українського боку беруть участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Павло Паліса.

Протокольна частина зустрічі Зеленського та Келлога не передбачала заяв для преси чи відповідей на запитання.