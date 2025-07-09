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У Римі Зеленський проводить зустріч зі спецпредставником Трампа Келлогом

Протокольна частина зустрічі не передбачала заяв для преси чи відповідей на запитання. 

У Римі Зеленський проводить зустріч зі спецпредставником Трампа Келлогом
Володимир Зеленський і Кіт Келлог на зустрічі 20 лютого 2025 року
Фото: скриншот відео

У Римі проводять зустріч Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США щодо України Кіт Келлог, передає «Європейська правда».

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Зустріч відбуваєтсья у межах візиту глави держави до Італії, де 10–11 червня триває Конференція з питань відновлення України, організована урядом Італії.

У переговорах з українського боку беруть участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Павло Паліса.

Протокольна частина зустрічі Зеленського та Келлога не передбачала заяв для преси чи відповідей на запитання. 

  • Зустріч проходить на тлі змін у політиці США щодо оборонної допомоги Україні. Дональд Трамп нещодавно заявив, що Україна потребує зброї через активізацію атак з боку Росії. 9 липня речниця Держдепу повідомила, що позиція Сполучених Штатів залишилася незмінною ‒ Вашингтон є відданим підтримці Києва та надаватимуть допомогу і далі.
  • Команда Трампа також обговорює можливість постачання нових ракет для українських систем протиповітряної оборони.
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