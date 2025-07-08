Українську делегацію на Конференції з питань відновлення у Римі очолить міністерка економіки Юлія Свириденко

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на Конференцію з питань відновлення у Римі (URC 2025).
Делегацію від України очолить міністерка економіки Юлія Свириденко, в той час як премʼєр-міністр Денис Шмигаль у складі делегації відсутній.
Повний склад делегації:
- Юлія Свириденко – міністерка економіки України, глава делегації;
- Герман Галущенко – міністр енергетики України;
- Віталій Коваль – міністр аграрної політики та продовольства України;
- Олексій Кулеба – міністр розвитку громад та територій України;
- Сергій Марченко – міністр фінансів України;
- Андрій Сибіга – міністр закордонних справ України;
- Герман Сметанін – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Ольга Стефанішина – міністерка юстиції України;
- Микола Точицький – міністр культури та стратегічних комунікацій України;
- Рустем Умєров – міністр оборони України;
- Михайло Федоров – міністр цифрової трансформації України.
Що відомо про URC 2025
- Конференція відбудеться 10–11 липня у Римі.
- Це четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні, попередні проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.
- Основна мета конференції — мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України.