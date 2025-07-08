Українську делегацію на Конференції з питань відновлення у Римі очолить міністерка економіки Юлія Свириденко

Премʼєра Дениса Шмигаля у делегації не буде.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на Конференцію з питань відновлення у Римі (URC 2025).

Делегацію від України очолить міністерка економіки Юлія Свириденко, в той час як премʼєр-міністр Денис Шмигаль у складі делегації відсутній.

Повний склад делегації:

Юлія Свириденко – міністерка економіки України, глава делегації;

Герман Галущенко – міністр енергетики України;

Віталій Коваль – міністр аграрної політики та продовольства України;

Олексій Кулеба – міністр розвитку громад та територій України;

Сергій Марченко – міністр фінансів України;

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ України;

Герман Сметанін – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;

Ольга Стефанішина – міністерка юстиції України;

Микола Точицький – міністр культури та стратегічних комунікацій України;

Рустем Умєров – міністр оборони України;

Михайло Федоров – міністр цифрової трансформації України.

Що відомо про URC 2025