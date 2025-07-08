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Українську делегацію на Конференції з питань відновлення у Римі очолить міністерка економіки Юлія Свириденко

Премʼєра Дениса Шмигаля у делегації не буде.

Українську делегацію на Конференції з питань відновлення у Римі очолить міністерка економіки Юлія Свириденко
Юлія Свириденко
Фото: скрин відео

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на Конференцію з питань відновлення у Римі (URC 2025). 

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Делегацію від України очолить міністерка економіки Юлія Свириденко, в той час як премʼєр-міністр Денис Шмигаль у складі делегації відсутній.

Повний склад делегації:

  • Юлія Свириденко – міністерка економіки України, глава делегації;
  • Герман Галущенко – міністр енергетики України;
  • Віталій Коваль – міністр аграрної політики та продовольства України;
  • Олексій Кулеба – міністр розвитку громад та територій України;
  • Сергій Марченко – міністр фінансів України;
  • Андрій Сибіга – міністр закордонних справ України;
  • Герман Сметанін – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Ольга Стефанішина – міністерка юстиції України;
  • Микола Точицький – міністр культури та стратегічних комунікацій України;
  • Рустем Умєров – міністр оборони України;
  • Михайло Федоров – міністр цифрової трансформації України.

Що відомо про URC 2025

  • Конференція відбудеться 10–11 липня у Римі. 
  • Це четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні, попередні проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.
  • Основна мета конференції — мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України. 
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