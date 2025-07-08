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Євросоюз офіційно призначив спецпредставника з питань українців

Завдання - представлення інтересів та впровадження інструментів підтримки.

Євросоюз офіційно призначив спецпредставника з питань українців
Ілва Йоганссон
Фото: Радіо Свобода

Міністр національної єдності Олексій Чернишов на своїй сторінці у Facebook повідомив про офіційне обрання Європейським Союзом спеціального представника з питань українців.

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Як і очікувалося, цю посаду обійматиме шведка Ілва Йоганссон. Раніше вона працювала єврокомісаркою з внутрішніх справ. Неодноразово відвідувала Україну, а також табори для українських біженців, нагороджена орденом "За заслуги". 

Спецпредставниця з питань українців у ЄС посилюватиме координацію між блоком та Україною, представлятиме у Брюсселі інтереси наших співвітчизників, відповідатиме за впровадження практичних інструментів підтримки українців, включно із розбудовою Центрів єдності. 

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