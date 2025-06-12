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Єврокомісія призначить спецпредставницю з питань українців у ЄС

Вона відповідатиме за координацію, представлення інтересів громадян України.

Єврокомісія призначить спецпредставницю з питань українців у ЄС
Ілва Йоганссон
Фото: Facebook/Ylva Johansson

Єврокомісія призначить Ілву Йоганссон на пост спецпредставниці з питань українців у ЄС, пише Politico.

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Йоганссон – колишня єврокомісарка з внутрішніх справ у 2019-2024 роках. Вона координуватиме реалізацію довгострокової стратегії Єврокомісії щодо українських біженців. Нова посада створена для посилення координації дій, представлення інтересів українців та впровадження практичної підтримки.

«Спецпредставниця відповідатиме за координацію, представлення інтересів українців та реалізацію практичних інструментів підтримки, зокрема, створення інформаційних центрів — unity hubs», — заявив минулого тижня комісар з питань міграції Магнус Бруннер.

Ілва Йоганссон неодноразово відвідувала Україну, зокрема, табір для біженців на кордоні з Румунією, і у вересні 2023 року отримала український орден «За заслуги».

Минулого місяця Єврокомісія продовжила тимчасовий захист для близько 4,3 млн українців, які знайшли притулок у ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

У межах нової стратегії Єврокомісія планує або допомогти українцям перейти до постійного легального статусу, або сприяти їхньому поверненню додому. Для цього передбачили запуск «Центрів єдності» спільно з українською владою.
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