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Литва з’ясувала, як Росія використовує винятки для медичних товарів, щоб обходити санкції ЄС

Країна закликає Брюссель надати державам-членам більше повноважень для закриття подібних лазівок.

Литва з’ясувала, як Росія використовує винятки для медичних товарів, щоб обходити санкції ЄС
литовсько-білоруський кордон
Фото: DELFI / Josvydas Elinskas

Литва звинувачує Росію в тому, що вона використовує винятки для медичних товарів, щоб обходити європейські санкції. 

Про це розповіла заступниця міністра закордонних справ Габія Грігайте-Даугірде, передає Bloomberg.

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За словами Грігайте-Даугірде, у 2023 році литовська митниця відмовила в експорті 28 854 товарів, які прямували до Росії та Білорусі «під виглядом медичного призначення».

«Ми стали свідками того, як деталі для автомобілів, холодильників, копіювальних апаратів та інші види мікроелектроніки експортувалися до Росії під приводом, що вони призначені для медичного використання», — заявила Грігайте-Даугірде.

Вона наголосила, що нині винятки для медичних товарів застосовуються автоматично, через що митні органи змушені проводити додаткові перевірки. Литва закликає ЄС надати державам-членам більше повноважень для закриття подібних лазівок.

Грігайте-Даугірде запропонувала зробити винятки не автоматичними, а такими, що вимагають попередньої заявки від експортерів, аби перевірити правомірність поставок.

  • 20 травня Європейський Союз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії. 
  • Bloomberg писав про те, що ЄС розпочав розгляд 18-го пакета санкцій проти Росії, у якому розглядається відключення понад 20 російських банків від системи SWIFT, заборона газопроводів "Північний потік" та зниження цінової стелі на нафту.
  • 10 червня стало відомо, що у новому – 18-му - санкційному пакеті ЄС пропонується зниження граничної ціни на нафту (з 60 до 45 доларів США за барель) задля зменшення енергетичних доходів Росії.
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