Керівники МЗС 6 країн і ЄС оприлюднили спільну заяву на підтримку України

З’явилася спільна заява міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великобританії та Верховного представника ЄС.

Як ідеться на сайті італійського відомства, у Римі дипломати говорили про євроатлантичну безпеку та агресію Росії проти України. До зустрічі приєдналися генеральний секретар НАТО та міністр закордонних справ України.

«Атлантичний альянс залишається основою нашої колективної оборони. Саміт НАТО в Гаазі засвідчить нашу єдність, що ґрунтується на стійкому трансатлантичному зв’язку, непохитному зобов’язанні захищати одне одного та справедливому розподілі тягаря. Саміт має ухвалити подальші рішення для створення сильнішого Альянсу, здатного захистити кожен дюйм території союзників. Європейські країни мають відігравати ще активнішу роль у забезпеченні власної безпеки. Для того щоб європейські союзники взяли на себе більше відповідальності в межах НАТО, ми закликали до амбітного зміцнення оборонних спроможностей Європи — шляхом гнучкого й сталого збільшення національних видатків на безпеку та оборону», - йдеться у заяві.

Підписанти підтримали ініціативи ЄС у сфері безпеки й оборони.

«Ми визнали, що для захисту наших громадян і суспільств потрібен всебічний, 360-градусний підхід до євроатлантичної безпеки, який допоможе подолати наслідки російської агресії проти України та протидіяти загрозам у всіх сферах — на Сході, Півдні та в Балтійському регіоні. Ми посилимо партнерства в регіонах, що впливають на нашу безпеку, з метою подолання нестабільності та сприяння миру й добробуту — зокрема у Середземномор’ї, Африці, на Західних Балканах, у Чорноморському регіоні та регіоні MENA», - зазначили в документі.

Міністри привітали мирні ініціативи США та нещодавні переговори між Україною і Росією як крок до справедливого і тривалого миру. Дипломати запевнили, що Європа й надалі сприятиме цим зусиллям і готова підтримати реалізацію мирної угоди, що ґрунтується на принципах Статуту ООН.

«Ми закликали Росію відповісти взаємністю без зволікань, відмовитися від неприйнятних максималістських вимог і довести реальну зацікавленість у мирі... Ми підтвердили готовність посилити тиск на Росію, зокрема, шляхом запровадження нових санкцій і боротьби з їх обходом. Ми також готові швидко ухвалити додаткові заходи, зокрема в енергетичному та банківському секторах, щоб послабити здатність Росії продовжувати агресію та забезпечити Україні найкращі умови для досягнення справедливого і тривалого миру. Ми рішуче налаштовані зберігати замороженими російські державні активи на наших територіях доти, доки Росія не припинить агресію й не відшкодує завдані збитки», - йдеться у заяві.

Партнери працюватимуть з Україною над посиленням її збройних сил, зокрема, через розширення оборонно-промислової співпраці.

Такою союзники пообіцяли підтримку економічної стабільності України в межах програми МВФ, забезпеченні достатньої бюджетної підтримки на 2026 рік, а також у питанні відновлення та реконструкції.

«Конференція з відновлення України, яку Італія прийматиме у липні 2025 року, стане ключовим етапом у реалізації цих зусиль», - наголосили підписанти заяви.