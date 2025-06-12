Зараз тривають обговорення про виділення, зокрема, додаткових 1,9 мільярда євро.

Німеччина виділить 9 мільярдів євро для підтримки України.

Про це заявив на брифінгу в Києві міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

«Чотири мільярди допомоги ми планували Україні останніми місяцями. До 7 мільярдів ми підняли цю допомогу. Далі ще не остаточно вирішено додати ще 1,9 мільярдів євро... Отже, таким чином ми надамо 9 мільярдів євро для підтримки України», - сказав Пісторіус.

Міністр зауважив, що частину коштів спрямують на фінансування виробництва далекобійної зброї.

Пісторіус наголосив, що «це завдання Європи – підтримати Україну» і що «ми маємо взяти на себе відповідальність».

Також глава німецького Міноброни сказав, що ФРН хоче більше спільних підприємств із Україною, аби швидше виробляти зброю і посилювати потенціал стримування й оборони.