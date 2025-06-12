Бояться ходити до магазинів і відмовляються від ресторанів: у США на тлі рейдів проти мігрантів впали продажі

Побоювання мають не лише ті, хто потрапив до країни нелегально, а й натуралізовані громадяни.

Рейди міграційної служби США призвели до падіння продажів у значної кількості виробників, пише Wall Street Journal. Не лише ті, хто в'їхав до країни нелегально, а й цілком законні мігранти тепер остерігаються виходити на вулиці, аби не стати об'єктом допитування імміграційними службами.

Чимало споживачів сказали, що відходять від громадського життя і відмовляються від звичного шопінгу та відвідування ресторанів. Крім побоювань депортації, на споживчу спроможність вплинула і втрата роботи та інфляція.

По всій Америці, і особливо в південних штатах з великим відсотком латиноамериканського населення, виробники їжі, напоїв, ресторани і роздрібні торговці відзначили зниження продажів. Обсяг продажів Coca-Cola в Північній Америці впав на 3 %, частково і через втрату латиноамериканських покупців, повідомили керівники компанії. Colgate-Palmolive, пивоварня Modelo Constellation Brands і мережі ресторанів, зокрема Wingstop і El Pollo Loco, протягом останніх кількох місяців повідомили інвесторам, що зменшення витрат латиноамериканців шкодить їхнім продажам.

У Техасі в деяких містечках, як Плам-Гроув, імміграційні рейди спричинили широкий страх, розповіли мешканці і продавці. Власники мінімаркетів повідомили, що регулярно бачать агентів ICE на своїх парковках, що відлякує певний відсоток покупців. Деякі батьки тепер відправляють за покупками своїх дітей, народжених у США, а не ходять самі.

У мережі магазинів Lets`s Go Market у Клівленді впали продажі продуктів. У лютому обсяг продажів знизився на третину і так і не відновився.

Coca-Cola – один з улюблених напоїв латиноамериканців. Але продажі впали після того, як у соцмережах поширилося відео про те, що компанія нібито попросила ICE депортувати нелегальних працівників. І хоча виробник заперечив це, на продажах це позначилося.

Через побоювання потрапити на очі міграційному контролю частка іспаномовних покупців, які робили покупки у стаціонарних магазинах, впала з 62 % (кінець 4 кварталу 2024) до 53 % (1 квартал 2025). Частка тих, хто робив покупки в Інтернеті, зросла до 58% з 51%, йдеться у звіті Kantar.

Мануель Марчант, 34-річний IT-менеджер автосалону в Дейві, штат Флорида, сказав, що, попри те, що він натуралізований громадянин США, він більше не виходить вночі, якщо може цього уникнути. Він сказав, що вони з дружиною перестали ходити в хороші ресторани, де вони їли приблизно двічі на тиждень, і він завжди носить копії свого паспорта та документів про громадянство.

Що відбувається у Штатах у зв'язку з рейдами – читайте в матеріалі "Мігранти проти Трампа: чи впорається президент США із заворушеннями в Лос-Анджелесі?".