Грузія звинуватила посла Великобританії у втручанні у вибори

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив посла Великобританії у втручанні у внутрішні політичні процеси країни. Він сказав, що британський дипломат начебто намагався вплинути на результати парламентських виборів восени 2024 року, діючи в інтересах опозиції.

Його цитує видання NewsGeorgia.

"Факт у тому, що британський посол втрутився у вибори. Він намагався сформувати громадську думку проти «Грузинської мрії» та привести до влади іншу силу – ту, що розв'язала в країні терор", – заявив Папуашвілі.

За його словами, тепер посол повинен "відкрито та прямо" пояснити свою позицію.

"Вони увійшли до передвиборчої кампанії і були її учасниками, то будьте ласкаві поводитися як суб'єкти, які беруть участь у політиці, і дайте відповідь: чому британський посол втрутився у вибори? Це звинувачення, яке я йому висуваю", – сказав спікер.

Перед цим посольство Великобританії вирішило відкликати грантові пропозиції, заплановані до муніципальних виборів у Грузії цієї осені. У дипмісії пояснили, що через новий порядок видачі міжнародних грантів, який діє в Грузії, неможливо отримати відповідний дозвіл влади. Посольство вважає, що неможливість реалізації грантових проектів ставить під загрозу прозорість та конкурентоспроможність виборів.

Наприкінці минулого року в Грузії ухвалили законодавчі зміни, які забороняють ЗМІ та організаціям отримувати іноземні гранти без попередньої згоди уряду. А наприкінці травня в Грузії набув чинності закон про іноагентів – схожий на той, що чинний у Росії. Він передбачає кримінальну відповідальність і поширюється на фізосіб.

Усі ці зміни правляча "Грузинська мрія" пояснює боротьбою зі спробами дестабілізувати ситуацію в країні.