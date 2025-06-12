У Південній Африці від зимової негоди загинули майже пів сотні людей

У Південно-Африканській Республіці незвичне навіть для календарної зими поєднання снігу з потужними зливами та холодом призвело до трагедії.

Як пише Deutsche Welle, у східному регіоні країни щонайменше 49 людей загинули через повені, спричинені негодою. Серед них діти, шкільний автобус яких буквально змило водою з дороги.

Також значних збитків було завдано інфраструктурі, через що у багатьох населених пунктах є проблеми з водопостачанням та електроенергією.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що погодні умови залишаються "такими, що загрожують життю". Політик запевнив, що служби з надзвичайних ситуацій борються з кризою.