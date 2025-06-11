Туск: Польща на рівні ЄС формує більшість для обмеження або призупинення безвізу з Грузією

Це ж стосується і інших країн, які не дотримуються певних стандартів.

На рівні Європейського Союзу Польща формує більшість, необхідну для обмеження або призупинення безвізових поїздок, зокрема з Грузією.

Про це повідомляє RMF.FM.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що усвідомлює, що третина грузинів – це люди, які “дуже хотіли б розділити наші цінності”, але він є “певним прихильником” обмеження безвізових поїздок з країнами, які не дотримуються певних стандартів.

Дональд Туск також наголосив, що ефективність бар'єру на східному кордоні, де за безпекою стежать дрони, камери та майже 10 тис. людей, зросла з 30 до 98 відсотків.

Польща заборонила в'їзд в країну вісьмом грузинським чиновникам через їхню ймовірну участь у насильстві проти антиурядових протестувальників на південному Кавказі.