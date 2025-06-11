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Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду Дональда Туска

Обговорення тривало понад сім годин. 

Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду Дональда Туска
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

У середу, 11 червня, Сейм Польщі проголосував за вотум довіри уряду Дональда Туска, пише РАР.

За відповідне рішення проголосували 243 депутати, проти — 210.

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Обговорення тривало понад сім годин. Прем’єр-міністр виступив із годинною промовою після 9:00, а далі відповів на частину з понад 260 запитань депутатів.

Згідно з польським законодавством, прем’єр-міністр має право в будь-який момент своєї каденції ініціювати голосування про вотум довіри уряду. Рішення ухвалюється простою більшістю голосів за участі щонайменше половини складу Сейму. У разі відхилення вотуму довіри прем’єр зобов’язаний подати президенту прохання про відставку.

  • Туск під час виступу в парламенті анонсував на липень перестановки у своєму уряді. Таким чином він спробував "згуртувати" правлячу коаліцію перед голосуванням за вотум довіри.
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