В Естонії співробітниця російських підсанкційних пропагандистських медіа отримала 6 років тюрми за держзраду

У Естонії сьогодні, 11 червня 2025 року, суд визнав Світлану Бурцеву винною у держзраді та порушенні санкцій. Термін покарання відраховується з моменту затримання – 28 лютого 2024 року, передає Естонське національне телерадіомовлення (ERR).

Суд встановив, що Світлана Бурцева протягом кількох років співпрацювала з російським державним агентством РИА "Россия Сегодня", головою якого є Дмітрій Кісєльов, який потрапив під санкції ЄС. У рамках співпраці Бурцева писала статті та надавала фотоматеріали для видань Baltnews та РИА, тим самим забезпечуючи суб'єкту санкцій доступ до економічних ресурсів – що заборонено регламентом Ради ЄС від 17 березня 2014 року.

Також встановлено, що Бурцева підтримувала контакти з Романом Ромачовим - офіцером запасу ФСБ та головою приватної розвідувальної компанії R-Techno, яка займається інформаційно-психологічними операціями на користь РФ. У рамках цієї співпраці було написано та видано книгу "Гібридна війна за мир", яку суд визнав пропагандистською та спрямованою на підрив довіри до естонської влади та дестабілізацію суспільства.

При винесенні вироку суд визнав, що порушення санкцій тривало кілька років і відбувалося навмисне. Хоча кількість опублікованих матеріалів була відносно невеликою, сам факт співпраці зі ЗМІ, пов'язаними з Кісєльовим, розцінюється як значущий.

Суд дійшов висновку, що державну зраду Бурцева також здійснила навмисне, проте вплив її дій був обмеженим.

Таким чином сукупне покарання склало шість років позбавлення волі.

Вирок не набрав чинності. Світлана Бурцева має право подати апеляцію протягом 30 днів до Талліннського окружного суду.

Раніше Бурцева працювала “журналістом” інтернет-видання Sputnik Eesti, яке припинило свою діяльність в Естонії у 2019 році через санкції. З 2023 року вона є членом партії Koos, один із лідерів якої Айво Петерсон перебуває під судом за звинуваченням у державній зраді.

Як зазначають ЗМІ, 57-річна Світлана Бурцева отримала громадянство Естонії шляхом натуралізації у 1994 році.