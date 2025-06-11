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У Швейцарії підтримали пом'якшення правил експорту зброї

Законопроєкт ще мають підтримати у нижній палаті парламенту. 

У Швейцарії підтримали пом'якшення правил експорту зброї
Фото: EPA

Парламент Швейцарії схвалив пропозицію щодо послаблення суворого контролю за експортом військових товарів, зокрема до зон конфліктів. 

Про це пише Bloomberg.

Верхня палата парламенту підтримала відновлення повноважень уряду дозволяти постачання зброї швейцарського виробництва до зон конфлікту. Законопроєкт також звільняє 25 країн, переважно членів НАТО, від необхідності спочатку запитувати дозвіл. Він все ще потребує схвалення в нижній палаті.

Прорив у пом'якшенні чинних правил просувала група центристських та консервативних законодавців. Здебільшого ліві члени верхньої палати відхилили законопроєкт, а один з нихх заявив, що це, ймовірно, призведе до проведення референдуму.

Оборонна промисловість Швейцарії опинилася під тиском після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки правила країни, що базуються на принципі нейтралітету, забороняють реекспорт військових матеріалів, які більш ніж на 50% складаються з компонентів швейцарського виробництва. Через це низка європейських країн виключила швейцарські компанії зі своїх програм закупівель після того, як прохання надіслати зброю та боєприпаси Україні було заблоковано.

Спочатку парламент скасував повноваження уряду у 2021 році, щоб задовольнити прихильників референдуму, який передбачав би ще жорсткіші правила експорту зброї, закріплені в конституції.

Місцеві виробники озброєння зазнали падіння експорту військової продукції на 30% порівняно з рекордним рівнем 2022 року. Деякі компанії почали переносити виробництво за кордон, щоб не втратити вигідні контракти на тлі повторного озброєння європейських країн через агресію Москви та заклики США до збільшення витрат на оборону в регіоні.

Це викликає занепокоєння серед швейцарських силовиків, які вважають, що занепад національної оборонної промисловості зменшує їхній вплив на іноземних постачальників зброї. За словами Урса Лоера, головного чиновника з оборонних закупівель країни, особливо важко таким малим країнам, як Швейцарія, купувати військові матеріали, оскільки світові виробники досягають меж своїх виробничих потужностей.

Оборонна промисловість Швейцарії становить лише трохи більше 0,2% економічного виробництва, проте принцип "озброєного нейтралітету" надає цьому сектору особливого значення. Закон країни передбачає необхідність збереження виробничих потужностей, "відповідних вимогам національної оборони".

  • У лютому 2025 командувач армії Швейцарії заявив, що країна могла б потенційно надіслати миротворців в Україну.
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