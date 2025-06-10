Торік Норвегія передала Україні 14 винищувачів F-16

Раніше повідомлялось про плани Норвегії передати Україні 6 таких винищувачів.

В 2024 році Норвегія передала Україні більше винищувачів F-16, ніж було оголошено офіційно.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на щорічний звіту про імпорт та експорт звичайних озброєнь.

Згідно з документом, Норвегія передала Україні 14 винищувачів F-16. При цьому офіційно було оголошено про постачання 6 літаків.

Втім, у звіті не уточнюється стан решти 8, неанонсованих, літаків.

“Імовірно, йдеться про борти, непридатні до польотів, які могли бути передані для підготовки технічного персоналу, розбору на запчастини або використання у ролі макетів-приманок”, - пише Мілітарний.

Також у звіті згадується передача Україні 20 броньованих машин Dingo 2 виробництва ФРН, та трьох норвезьких інженерних машин NM189, які створені на базі танка Leopard 1.

Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Постачання винищувачів почнуться впродовж цього року.