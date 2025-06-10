Прикордонники підозрюють групу громадян у організації незаконного виїзду українців за кордон

Прикордонники повідомили про викриття масштабної схеми незаконного переправлення громадян України до Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“За грошову винагороду учасники схеми доставляли своїх “клієнтів” у прикордоння, далі – забезпечували нелегальний трансфер до країн Євросоюзу”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що встановлено щонайменше 10 випадків незаконного переправлення через кордон.

Правоохоронці провели 14 обшуків за місцями проживання семи підозрюваних і в їхніх авто і вилучили речові докази.

Підозри оголосили організатору, “доставщику” та “провіднику”, одного зловмисника затримали. Провадження відкрито за ст. 332 ККУ.