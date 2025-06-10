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Прикордонники підозрюють групу громадян у організації незаконного виїзду українців за кордон

Встановлено щонайменше 10 випадків незаконного переправлення через кордон.

Прикордонники підозрюють групу громадян у організації незаконного виїзду українців за кордон
Прикордонники підозрюють групу громадян у організації незаконного виїзду українців за кордон
Фото: ДПСУ

Прикордонники повідомили про викриття масштабної схеми незаконного переправлення громадян України до Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“За грошову винагороду учасники схеми доставляли своїх “клієнтів” у прикордоння, далі – забезпечували нелегальний трансфер до країн Євросоюзу”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що встановлено щонайменше 10 випадків незаконного переправлення через кордон.

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Правоохоронці провели 14 обшуків за місцями проживання семи підозрюваних і в їхніх авто і вилучили речові докази. 

Підозри оголосили організатору, “доставщику” та “провіднику”, одного зловмисника затримали. Провадження відкрито за ст. 332 ККУ. 
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