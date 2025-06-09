​За тиждень прикордонники знищили 28 гармат та 2 ЗРК окупаційної армії

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 2 ЗРК та 28 гармат російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 2 по 8 червня українські прикордонники знищили:
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ЗРК - 2
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гармати – 28
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артилерійські установки - 2
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бойові броньовані машини – 4
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БпЛА типу Shahed 136/131 – 67
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склади БК та ПММ – 28
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транспортні засоби та спецтехніка - 167
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комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 101
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позиції та укриття ворога – 612
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БпЛА тактичного рівня – 4126
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маломірні плавзасоби, мости та переправи - 3