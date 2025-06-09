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​За тиждень прикордонники знищили 28 гармат та 2 ЗРК окупаційної армії

Також бійці ДПСУ знищили три маломірні плавзасоби, мости та переправи.

​За тиждень прикордонники знищили 28 гармат та 2 ЗРК окупаційної армії
Українські прикордонники на фронті
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 2 ЗРК та 28 гармат російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 2 по 8 червня українські прикордонники знищили:

  • ЗРК - 2

  • гармати – 28

  • артилерійські установки - 2

  • бойові броньовані машини – 4

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 67

  • склади БК та ПММ – 28

  • транспортні засоби та спецтехніка - 167

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 101

  • позиції та укриття ворога – 612

  • БпЛА тактичного рівня – 4126

  • маломірні плавзасоби, мости та переправи - 3

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
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