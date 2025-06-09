​За тиждень прикордонники знищили 28 гармат та 2 ЗРК окупаційної армії

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

З 2 по 8 червня українські прикордонники знищили :

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Також бійці ДПСУ знищили три маломірні плавзасоби, мости та переправи.

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