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Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини

Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів.

Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини
наслідки російського авіаудару по Білопільській громаді Сумщини 14 травня 2025 року
Фото: Сумська ОВА

У понеділок 9 червня ворог атакував FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді  на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок ворожого удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткинщині.

Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення. Наразі тривають відновлювальні роботи.

  • Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що ситуація на кордоні Сумщини напружена, але знаходиться під контролем Сил оборони. Підстав для евакуації з міста Суми, за його словами, наразі немає.
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