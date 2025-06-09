Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини

У понеділок 9 червня ворог атакував FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді на Сумщині.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок ворожого удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткинщині.
Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення. Наразі тривають відновлювальні роботи.
- Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що ситуація на кордоні Сумщини напружена, але знаходиться під контролем Сил оборони. Підстав для евакуації з міста Суми, за його словами, наразі немає.