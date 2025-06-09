Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини

Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів.

наслідки російського авіаудару по Білопільській громаді Сумщини 14 травня 2025 року

У понеділок 9 червня ворог атакував FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок ворожого удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткинщині.

Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення. Наразі тривають відновлювальні роботи.