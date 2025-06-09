Унаслідок влучання ворожого БпЛА на Херсонщині вщент згорів будинок, — ОВА

Обійшлося без постраждалих та жертв.

У понеділок, 9 червня, російська армія скинула вибухівку на житловий будинок у Новоолександрвці Херсонської області.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА.

За інформацією ОВА, через влучання дрона будівля згоріла. Минулося без потерпілих.

Крім того, близько 14:00 росіяни атакували з дрона автівку у мікрорайоні Корабел міста Херсон. Через ворожу атаку 74-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення голови.

Уранці 9 червня російська армія атакувала безпілотниками селище Білозерка Херсонської області. Унаслідок атаки поранень зазнали троє людей.