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Умєров: робота над репатріацією тіл загиблих військових є "чутливою та болючою"

Йдеться про повернення тіл понад 6000 загиблих українських захисників.

Умєров: робота над репатріацією тіл загиблих військових є "чутливою та болючою"
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував перший етап у рамках обміну військовополоненими та повідомив, що робота над репатріацією тіл загиблих військових Сил оборони України триває.

Про це повідомляє Міноборони України.

"Йдеться про повернення "на щиті" понад 6000 українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес так само передбачений домовленостями", — наголошує Рустем Умєров.

Як повідомляє Міноборони, домовленості у Стамбулі передбачають поетапний процес повернення окремих категорій військовополонених:

  • важкопоранених
  • військових із серйозними захворюваннями
  • молодих військовослужбовців до 25 років.

"Ми щодня працюємо над тим, щоб формула «всіх на всіх» стала реальністю. Це наша стратегічна мета. Бо держава має повертати всіх своїх — і живих, і загиблих", — додає очільник оборонного відомства. 
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