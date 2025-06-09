Росіяни вдарили безпілотниками по Білозерці на Херсонщині. Є постраждалі

Уранці 9 червня російська армія атакувала безпілотниками селище Білозерка Херсонської області. Унаслідок атаки поранень зазнали троє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Зранку у Білозерці внаслідок атаки російського БпЛА постраждали двоє місцевих жителів. У чоловіків, 40 та 43 роки, діагностували вибухові травми, контузії та струс головного мозку", — ідеться у повідомленні.

Пізніше до лікарні звернувся ще один житель Білозерки. 77-річний чоловік, на подвірʼя якого влучив російський снаряд, дістав вибухову травму, контузію та струс головного мозку.

Потерпілого госпіталізували.