Затримали агентів РФ, які шпигували за бойовою авіацією ЗСУ на Київщині та Миколаївщині

Їм загрожує від 5 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох інформаторів росіян, підозрюваних у "зливанні" ворогу даних про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У столичному регіоні затримано агентку ФСБ, яка фіксувала час, напрямки та орієнтовну кількість польотів літаків Сил оборони. Ворожою поплічницею виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей.

Для виконання замовлення окупантів жінка обладнала на балконі своєї квартири "спостережний пункт", де фіксувала "графік" зльотів і посадок військових бортів.

Під час документування її злочинів встановили, що агентка виходила на місцевість і звітувала російській спецслужбі про наслідки ворожих "прильотів".

Фото: СБУ затримана інформаторка

На Миколаївщині викрили мобілізованого з місцевої військової частини, який приховано знімав бойові вильоти авіації ЗСУ. Після зйомок він "зливав" відеофайли в популярні месенджери, де їх могли "перехопити" представники російських спецслужб.

При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 5 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.