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Затримали комірника, викритого на корегуванні комбінованих ударів ворога по Києву

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримали комірника, викритого на корегуванні комбінованих ударів ворога по Києву
Затриманий російський агент
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали корегувальника масованих повітряних атак рашистів по столиці України. Агентом ворога виявився 41-річний комірник місцевого підприємства, якого окупанти завербували через заборонену соцмережу "ВКонтакті".

Про це пишуть СБУ та Офіс генпрокурора

За даними Офісу генпрокурора, підозрюваний передав координати однієї з військових частини Національної гвардії України та місце розташування військовослужбовців місцевої мобільної вогневої групи.

У СБУ зазначили, що зловмисник діяв на замовлення російської спецслужби, а його головним завданням було знайти і передати ворогу координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ.

Маючи таку інформацію, рашисти хотіли спочатку знищити українську протиповітряну оборону, а потім безперешкодно обстрілювати цивільну інфраструктуру міста.

За вказівками агресора зрадник виходив на місцевість після сигналу повітряної тривоги, щоб відслідкувати локації мобільних вогневих груп та систем ППО, які захищали небо над столичним регіоном.

У разі виявлення таких підрозділів агент мав звітувати куратору про виявлені "цілі", щоб завдати по них російські удари.Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його розвідактивності й затримали, коли він шпигував поблизу пункту базування українських захисників.

На місці події у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.

Також під час документування злочинів фігуранта СБУ провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • 15 років ув’язнення отримав російський агент, який коригував удари по Запоріжжю.
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