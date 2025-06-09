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Дев'ятеро мешканців Сумщини поранені через дронові атаки РФ

Російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах області. 

Дев'ятеро мешканців Сумщини поранені через дронові атаки РФ
Наслідки російського обстрілу Сумщини 14 травня 2025 року
Фото: Сумська ОВА

Внаслідок російських обстрілів території Сумщини протягом доби поранені 9 мирних жителів.

Як повідомили у ОВА, у Недригайлівській громаді через удар баражуючим боєприпасом типу «Ланцет» поранення отримали 7 цивільних осіб. Серед них – вагітна. 

В Есманьській громаді внаслідок атаки FPV-дрона отримали поранення 2 цивільні особи.

Протягом доби, з ранку 8 червня до ранку 9 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА.

  • понад 70 ударів РСЗВ;
  • понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;
  • понад 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Недригайлівській громаді пошкоджено приміщення магазину, навчального закладу, приватний житловий будинок та 4 автомобілі;
  • в Есманьській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 02 хвилини. Упродовж доби із прикордонних громад області евакуювали 21 людину.
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