Дев'ятеро мешканців Сумщини поранені через дронові атаки РФ

Російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах області.

Внаслідок російських обстрілів території Сумщини протягом доби поранені 9 мирних жителів.

Як повідомили у ОВА, у Недригайлівській громаді через удар баражуючим боєприпасом типу «Ланцет» поранення отримали 7 цивільних осіб. Серед них – вагітна.

В Есманьській громаді внаслідок атаки FPV-дрона отримали поранення 2 цивільні особи.

Протягом доби, з ранку 8 червня до ранку 9 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА.

понад 70 ударів РСЗВ;

понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;

понад 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Недригайлівській громаді пошкоджено приміщення магазину, навчального закладу, приватний житловий будинок та 4 автомобілі;

в Есманьській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 02 хвилини. Упродовж доби із прикордонних громад області евакуювали 21 людину.