Дев'ятеро мешканців Сумщини поранені через дронові атаки РФ

Внаслідок російських обстрілів території Сумщини протягом доби поранені 9 мирних жителів.
Як повідомили у ОВА, у Недригайлівській громаді через удар баражуючим боєприпасом типу «Ланцет» поранення отримали 7 цивільних осіб. Серед них – вагітна.
В Есманьській громаді внаслідок атаки FPV-дрона отримали поранення 2 цивільні особи.
Протягом доби, з ранку 8 червня до ранку 9 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА.
- понад 70 ударів РСЗВ;
- понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;
- понад 10 ударів КАБів.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Недригайлівській громаді пошкоджено приміщення магазину, навчального закладу, приватний житловий будинок та 4 автомобілі;
- в Есманьській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 02 хвилини. Упродовж доби із прикордонних громад області евакуювали 21 людину.
- У ОВА кажуть, що ситуація на кордоні Сумщини напружена, але знаходиться під контролем Сил оборони. Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає.