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Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає, - ОВА

З прикордонних районів, які систематично обстрілюються, триває евакуація цивільних. 

Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає, - ОВА
Фото: АрміяInform

Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але знаходиться під контролем Сил оборони. Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає.

Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. 

"Останнім часом у медіа та телеграм-каналах ширяться емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області. Закликаю орієнтуватися виключно на офіційні джерела. Обласна влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням. Усі рішення приймаються вчасно й відповідально", - написав він у Telegram. 

Він зазначив, що з прикордонних районів, які систематично обстрілюються, триває евакуація цивільного населення. 

За останній тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей. До евакуаційних заходів залучені районні адміністрації, рятувальники, поліція, волонтерські організації. В області функціонують транзитні центри та пункти тимчасового розміщення – ресурси для прийому людей є.

"Ми не недооцінюємо загроз. Але й не перебільшуємо", - наголосив Григоров. 
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