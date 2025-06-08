Сили оборони: росіяни намагаються просунутися у бік Яблунівки, щоб розбудовувати плацдарм для наступу на Костянтинівку

Російські військові намагаються просунутися в бік населеного пункту Яблунівка на Торецькому напрямку та розбудовувати плацдарм у напрямку Костянтинівки.

Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише Укрінформ.

"Найактивніше противник себе зараз поводить на Торецькому напрямку. Середньодобова кількість штурмових дій за тиждень — приблизно 15-16, на сьогодні він намагається розвивати свій успіх в напрямку населеного пункту Яблунівка з метою подальших рухів у напрямку Костянтинівки", — повідомив Запорожець.

Речник наголошує, що загарбники не обмежуються в ресурсах для того, щоб їхні війська мали якомога менший супротив з боку Сил оборони, а також для руху в бік населеного пункту Яблунівка і розбудови плацдарму в напрямку Костянтинівки.

"Найактивніше ворог застосовує і мототехніку, враховуючи те, що на його шляху невеликі населені пункти, до яких можна швидко доїхати саме з використанням мототехніки, там ворог намагається накопичуватись, рухаючись по "зеленках" від посадки до посадки", — додає речник.

Водночас Сили оборони активно перешкоджають будь-яким переміщенням ворожого особового складу, зокрема і на мототехніці.

"В цілому Торецький напрямок зараз найскладніший, тому що ворог основні зусилля зосереджує саме на ньому, використовуючи будь-які методи вогневого впливу, FPV-дрони, дрони на оптоволокні і увесь спектр цих засобів, і на додачу ще саме штурмові дії із застосовуванням мототехніки", — каже військовий.

Наразі на Торецькому напрямку збільшилося застосування ворожої тактичної авіації. "Ворог має можливість застосовувати КАБи по цих населених пунктах, руйнуючи будь-яку забудову, саме цивільну, будь-які ймовірні укриття для позицій Сил оборони і по тих же посадках", — підсумував Запорожець.

Раніше у силах оборони зазначали, що російська армія застосовує керовані авіабомби на Сіверському та Торецькому напрямках, з метою знищити населені пункти на шляху до Костянтинівки.