Сили оборони: росіяни намагаються просунутися у бік Яблунівки, щоб розбудовувати плацдарм для наступу на Костянтинівку

Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Эксклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: росіяни намагаються просунутися у бік Яблунівки, щоб розбудовувати плацдарм для наступу на Костянтинівку

Ворог продовжує активно застосовувати авіацію на Торецькому напрямку.

Сили оборони: росіяни намагаються просунутися у бік Яблунівки, щоб розбудовувати плацдарм для наступу на Костянтинівку
Фото: мапа Deep State

Російські військові намагаються просунутися в бік населеного пункту Яблунівка на Торецькому напрямку та розбудовувати плацдарм у напрямку Костянтинівки.

Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише Укрінформ.

"Найактивніше противник себе зараз поводить на Торецькому напрямку. Середньодобова кількість штурмових дій за тиждень — приблизно 15-16, на сьогодні він намагається розвивати свій успіх в напрямку населеного пункту Яблунівка з метою подальших рухів у напрямку Костянтинівки", — повідомив Запорожець.

Речник наголошує, що загарбники не обмежуються в ресурсах для того, щоб їхні війська мали якомога менший супротив з боку Сил оборони, а також для руху в бік населеного пункту Яблунівка і розбудови плацдарму в напрямку Костянтинівки.

"Найактивніше ворог застосовує і мототехніку, враховуючи те, що на його шляху невеликі населені пункти, до яких можна швидко доїхати саме з використанням мототехніки, там ворог намагається накопичуватись, рухаючись по "зеленках" від посадки до посадки", — додає речник.

Водночас Сили оборони активно перешкоджають будь-яким переміщенням ворожого особового складу, зокрема і на мототехніці.

"В цілому Торецький напрямок зараз найскладніший, тому що ворог основні зусилля зосереджує саме на ньому, використовуючи будь-які методи вогневого впливу, FPV-дрони, дрони на оптоволокні і увесь спектр цих засобів, і на додачу ще саме штурмові дії із застосовуванням мототехніки", — каже військовий.

Наразі на Торецькому напрямку збільшилося застосування ворожої тактичної авіації. "Ворог має можливість застосовувати КАБи по цих населених пунктах, руйнуючи будь-яку забудову, саме цивільну, будь-які ймовірні укриття для позицій Сил оборони і по тих же посадках", — підсумував Запорожець. 

Раніше у силах оборони зазначали, що російська армія застосовує керовані авіабомби на Сіверському та Торецькому напрямках, з метою знищити населені пункти на шляху до Костянтинівки. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies