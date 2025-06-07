Сили оборони: росіяни знищують населені пункти на шляху до Костянтинівки на Донеччині

Російська армія застосовує керовані авіабомби на Сіверському та Торецькому напрямках, з метою знищити населені пункти на шляху до Костянтинівки. Також окупанти активно використовують мотоциклетну техніку для штурмів.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

За словами військового, на Торецькому напрямку військові РФ не застосовують броньовану техніку, однак використовують мототехніку для штурмів. Близько 18 мотоциклів використали російські бійці для підвозу особового складу на позиції, якомога ближче до позицій Сил оборони упродовж 6 червня.

"Якісь логістичні заходи здійснював із використанням мототехніки. Тобто ця складова на Торецькому напрямку значно нарощується і ворог намагається використовувати ту ж "зеленку", рухаючись від посадки до посадки, знову ж таки на цій мототехніці проводить штурмові дії. У більшості випадків вдається знищувати таку техніку й особовий склад. Однак постійні штурмові дії хвилями несуть загрозу, адже ворог таким чином має можливість накопичуватися на певних ділянках фронту, попри те, що він зазнає серйозних втрат", — каже речник і додає, що щоденно українські військові на фронті знищують 145 військовослужбовців.

На Краматорському напрямку, у районі населеного пункту Часів Яр, ворожа армія застосовує ствольну артилерію та мінометні обстріли. Таким чином вони знищують будь-яку забудову й укриття у центрі міста.

Найбільша активність російських бійців на території району Новий, де є багато багатоповерхівок, звідки армія РФ запускає FPV-дрони, БпЛА "Молнія". Речник додав, що ці безпілотники російські військові запускають в напрямку Костянтинівки.