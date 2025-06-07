Сили оборони: росіяни знищують населені пункти на шляху до Костянтинівки на Донеччині

FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: росіяни знищують населені пункти на шляху до Костянтинівки на Донеччині

Ворог застосовує КАБи, FPV-дрони та ствольну артилерію.

Сили оборони: росіяни знищують населені пункти на шляху до Костянтинівки на Донеччині
Фото: мапа Deep State

Російська армія застосовує керовані авіабомби на Сіверському та Торецькому напрямках, з метою знищити населені пункти на шляху до Костянтинівки. Також окупанти активно використовують мотоциклетну техніку для штурмів.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

За словами військового, на Торецькому напрямку військові РФ не застосовують броньовану техніку, однак використовують мототехніку для штурмів. Близько 18 мотоциклів використали російські бійці для підвозу особового складу на позиції, якомога ближче до позицій Сил оборони упродовж 6 червня.

"Якісь логістичні заходи здійснював із використанням мототехніки. Тобто ця складова на Торецькому напрямку значно нарощується і ворог намагається використовувати ту ж "зеленку", рухаючись від посадки до посадки, знову ж таки на цій мототехніці проводить штурмові дії. У більшості випадків вдається знищувати таку техніку й особовий склад. Однак постійні штурмові дії хвилями несуть загрозу, адже ворог таким чином має можливість накопичуватися на певних ділянках фронту, попри те, що він зазнає серйозних втрат", — каже речник і додає, що щоденно українські військові на фронті знищують 145 військовослужбовців.

На Краматорському напрямку, у районі населеного пункту Часів Яр, ворожа армія застосовує ствольну артилерію та мінометні обстріли. Таким чином вони знищують будь-яку забудову й укриття у центрі міста.

Найбільша активність російських бійців на території району Новий, де є багато багатоповерхівок, звідки армія РФ запускає FPV-дрони, БпЛА "Молнія". Речник додав, що ці безпілотники російські військові запускають в напрямку Костянтинівки.

  • За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 47 ракет, а також 57 авіаударів, зокрема скинув 119 керованих авіаційних бомб. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies