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ЗМІ: Росія почала споруджувати укриття для літаків на військових базах у Криму

Подібні роботи ведуться на території Росії у Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську.

ЗМІ: Росія почала споруджувати укриття для літаків на військових базах у Криму
Пошкоджені російські літаки
Фото: скрін відео

Росія почала споруджувати укриття для літаків на своїх військових базах у тимчасово окупованому Криму після спецоперації СБУ "Павутина".

Про це пише Радіо Свобода.

Як зазначає OSINT-аналітик Def Mon у мережі Х, на супутникових знімках видно сліди робіт із будівництва укриттів можна побачити на супутникових знімках аеродромів Кіровське в окупованому РФ українському Криму, а також у Севастополі, Гвардійському і Саках.

Подібні роботи ведуться на території Росії у Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі Ханська в Адигеї, в Міллерові, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську та Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі.

  • 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію "Павутина" у результаті якої на авіабазах "Белая", "Оленья", "Іваново", "Дягілєво" було знищено 41 одиницю російських бомбардувальників, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".
  • Детальніше про спецоперацію читайте у матеріалі LB.ua "Малюк і карлсони. Чорний день російської стратегічної авіації".
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