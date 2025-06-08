ЗМІ: Росія почала споруджувати укриття для літаків на військових базах у Криму

Росія почала споруджувати укриття для літаків на своїх військових базах у тимчасово окупованому Криму після спецоперації СБУ "Павутина".

Про це пише Радіо Свобода.

Як зазначає OSINT-аналітик Def Mon у мережі Х, на супутникових знімках видно сліди робіт із будівництва укриттів можна побачити на супутникових знімках аеродромів Кіровське в окупованому РФ українському Криму, а також у Севастополі, Гвардійському і Саках.

Подібні роботи ведуться на території Росії у Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі Ханська в Адигеї, в Міллерові, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську та Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі.