Спецоперація "Павутина": ​вартість ураженої авіації ворога - 7 млрд доларів

Орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина", - 7 млрд доларів США.



Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Зазначається, шо було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Подробиці в СБУ пообіцяли повідомити згодом.

"А поки що можемо сказати росіянам тільки одне: «А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни». (с) Ліна Костенко", - йдеться в повідомленні.

"Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба - дістанемо і з-під землі", - наголосили в СБУ.



Спецоперація "Павутина"