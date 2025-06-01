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Спецоперація "Павутина": ​вартість ураженої авіації ворога - 7 млрд доларів

Подробиці в СБУ пообіцяли повідомити згодом. 

Спецоперація "Павутина": ​вартість ураженої авіації ворога - 7 млрд доларів
Василь Малюк
Фото: СБУ

Орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина", - 7 млрд доларів США. 

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Зазначається, шо було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Подробиці в СБУ пообіцяли повідомити згодом. 

"А поки що можемо сказати росіянам тільки одне: «А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни». (с) Ліна Костенко", - йдеться в повідомленні.

"Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба - дістанемо і з-під землі", - наголосили в СБУ.

Спецоперація "Павутина"

  • 1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
  • Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
  • Відомо, що дрони СБУ уразили за один день чотири аеродроми в Росії: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
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