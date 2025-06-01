Завтра у низці областей України дощитиме, температура до +28

Вітер у західних та північних областях південно-західний, 7-12 м/с.

Синоптики обіцяють Україні у понеділок, 2 червня мінливу хмарність, повідомили в українському Гідрометеорологічному центрі.

Вночі на Волині, Львівщині та Закарпатті, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер у західних та північних областях південно-західний, 7-12 м/с; на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с.Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 18-23°.