Росіяни вдарили по п’ятиповерхівці та мікроавтобусу на Дніпропетровщині

Російська армія атакувала сьогодні два райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
По Самарівському російська армія завдала ракетного удару.
По Нікопольському району росіяни застосовували артилерію і дрони. “Потерпали районний центр, Мирівська та Марганецька громади”, ‒ додав Лисак.
Пошкоджені інфраструктура, пʼятиповерхівка, зачепило й мікроавтобус.
Про жертв чи поранених Лисак не повідомив.
Раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині оголосили другу хвилю примусової евакуації родин із дітьми з Синельниківського району області.