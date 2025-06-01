Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по п’ятиповерхівці та мікроавтобусу на Дніпропетровщині

Ворог атакував два райони області.

Росіяни вдарили по п’ятиповерхівці та мікроавтобусу на Дніпропетровщині
Фото: Facebook Сергія Лисака

Російська армія атакувала сьогодні два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

По Самарівському російська армія завдала ракетного удару. 

По Нікопольському району росіяни застосовували артилерію і дрони. “Потерпали районний центр, Мирівська та Марганецька громади”, ‒ додав Лисак.

Пошкоджені інфраструктура, пʼятиповерхівка, зачепило й мікроавтобус.

Про жертв чи поранених Лисак не повідомив.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині оголосили другу хвилю примусової евакуації родин із дітьми з Синельниківського району області.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies