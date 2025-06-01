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На війні проти російських загарбників загинув доброволець з Польщі, журналіст Кшиштоф Гожеляк

Майже два роки тому він вирішив поїхати до України, щоб воювати з російським агресором.

На війні проти російських загарбників загинув доброволець з Польщі, журналіст Кшиштоф Гожеляк
Кшиштоф Гожеляк
Фото: ScyzorykSieOtwiera

На війні проти російських загарбників загинув 45-річний доброволець з Польщі, журналіст Кшиштоф Гожеляк.

Про смерть героя повідомила одна з Facebook-спільнот міста Кєльце на півдні Польщі, де він народився, передає Укрінформ.

"Вчора загинув Кшиштоф Гожеляк - мешканець міста Кєльце, журналіст та засновник порталу «Наше Кєльце». Йому було 45 років. Майже два роки тому він вирішив поїхати до України, щоб воювати з російським агресором. Він залишив в Кєльце матір, батька, брата та доньку", - повідомляється в дописі.

Зазначаєтсья, що Гожеляк був незламним і непідкупним журналістом, для якого істина була найважливішою. Він розслідував зловживання владою у місті та регіоні.

Він буде похований в Україні.

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